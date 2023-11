BINP e il Gruppo Bosch insieme il 23 novembre 2023 per l’ideathon su AI e IoT applicati alla smart mobility

Il numero di posti è limitato e i partecipanti selezionati riceveranno un'e-mail di conferma.

BARI - BINP, l'incubatore del Politecnico di Bari, lancia l’ideathon “Smart Mobility e Intelligenza Artificiale”, organizzato in collaborazione con Bosch - Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. e Politecnico di Bari. L’evento si inserisce nel novero delle numerose iniziative volte alla diffusione e alla sensibilizzazione del territorio su tematiche quali l’innovazione, il trasferimento tecnologico e l’open innovation.BINP e il Gruppo Bosch, con l'obiettivo di offrire agli studenti e laureati una moderna visione delle prossime sfide del settore della smart mobility, vi aspettano il giorno 23 novembre 2023 presso la sede dell’incubatore del Politecnico di Bari, BINP, dalle ore 9:00 alle ore 18:30 per un ideathon in cui sarà possibile confrontarsi in una sfida di idee per l’elaborazione di applicazioni di AI e IoT per la smart mobility. In particolare, la sfida si focalizzerà sull’utilizzo di tecniche legate all'Artificial Intelligence ed al Machine Learning all'interno di applicazioni nel dominio della Smart Mobility attraverso l'interazione con dispositivi e sensori connessi.Le idee dei partecipanti dovranno essere messe in pratica attraverso una dimostrazione che provi la validità del concetto rappresentativo della fattibilità nel mondo reale dell'idea. Tale dimostrazione prenderà forma attraverso lo sviluppo di un applicativo software che verrà presentato alla giuria composta da esperti del settore.L'evento accoglierà professionisti del settore e accademici in una giornata dedicata all’innovazione per la Smart Mobility e l’Intelligenza Artificiale. Una giuria selezionerà i vincitori dell'ideathon a cui andranno premi che includeranno un viaggio a Berlino per partecipare alla Bosch Connected Experience 2024 , il più grande AIoT hackathon europeo.Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. è la società del Gruppo Bosch focalizzata alla creazione di un polo di innovazione tecnologica e un centro multifunzione dedicato alla sostenibilità nel settore della mobilità, e prevede l’assunzione di risorse laureate con competenze nel mondo del digitale su intelligenza artificiale, cyber security ed economia circolare.Per prendere parte in modo gratuito all’evento è necessario compilare il form di iscrizione: https://bit.ly/Ideathon_BoschBari-BINP