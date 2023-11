Allerta meteo in Puglia: forti venti e mareggiate, dichiarata allerta gialla

BARI - L'Agenzia Regionale Emergenza Meteo ha dichiarato un'allerta meteo per la regione Puglia, a partire dalle ore 20:00 del giorno 25 novembre 2023 e per le successive 16 ore. Le condizioni avverse previste includono venti che varieranno da forti a burrasca, localmente di burrasca forte, provenienti dai quadranti settentrionali.Durante questo periodo, lungo le coste esposte, sono attese forti mareggiate che potrebbero influenzare le condizioni di navigazione e comportare rischi per la sicurezza. L'allerta meteo è finalizzata a informare la popolazione e le autorità locali sull'evolversi delle condizioni atmosferiche e promuovere precauzioni adeguate.In aggiunta, dalle ore 20:00 del giorno 25 novembre 2023 e per le successive 16 ore, è stata dichiarata allerta gialla per il rischio vento sull'intero territorio pugliese. L'allerta gialla indica una situazione di attenzione, invitando la comunità a essere pronta a fronteggiare le possibili conseguenze del maltempo.