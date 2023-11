Allerta meteo in Puglia: precipitazioni e rischio idrogeologico

BARI - A partire dalle ore 08:00 del giorno 22 novembre 2023 e per le successive 16 ore, la Puglia meridionale si prepara a fronteggiare precipitazioni da isolate a sparse, caratterizzate anche da rovesci o temporali. Le previsioni indicano quantitativi cumulati che varieranno da deboli a moderati.Contestualmente, dalle ore 08:00 del medesimo giorno e per le successive 16 ore, è stata dichiarata l'allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico dovuto a temporali sulla Puglia centrale adriatica, coinvolgendo i bacini del lato e del Lenne.Questa situazione meteo richiede particolare attenzione e precauzione da parte dei residenti e delle autorità locali. Le precipitazioni, sebbene possano variare in intensità, potrebbero causare situazioni di allagamento e aumentare il rischio idrogeologico in alcune zone.