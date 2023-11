Allerta meteo: precipitazioni e rischio idrogeologico in Puglia

BARI - A partire dalle ore 13:00 del 12 novembre 2023, la Puglia centro-meridionale si troverà sotto l'influenza di precipitazioni sparse, con possibilità di rovesci o temporali. Le previsioni indicano che questo regime meteorologico persista per le successive 11 ore.La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico ed idrologico dovuto ai temporali. Le zone coinvolte sono la Puglia centrale adriatica, la Puglia centrale bradanica e i bacini del Lato e del Lenne.Si consiglia alla popolazione di adottare precauzioni durante questo periodo, prestare attenzione alle comunicazioni delle autorità locali e seguire le indicazioni per garantire la sicurezza personale e la tutela dei beni.