Altamura, ecco la nuova sede della NPIA: inaugurazione mercoledì 15 novembre

BARI – Tutto pronto per l’inaugurazione della nuova sede della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Altamura. La struttura, che occupa l’intero quarto piano del Presidio Territoriale di Assistenza (in viale Regina Margherita, 67), è stata sottoposta ad un profondo intervento di ristrutturazione degli ambienti e adeguamento alle esigenze dei pazienti in carico alla Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza. La nuova sede dispone di ambulatori per la riabilitazione, studi medici, palestra per la fisioterapia, infermeria, sala d’attesa e servizi.All’evento inaugurale, in programma mercoledì 15 novembre 2023 alle ore 10, interverranno: Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia Antonio Sanguedolce, direttore generale della ASL Bari Mariano Manzionna, direttore del Dipartimento Medicina dell’Età Evolutiva ASL Bari Vito Lozito, direttore NPIA ASL Bari Antonella Bello, responsabile della NPIA Alta Murgia