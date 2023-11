Mola di Bari, un recital lirico per due a Casa van Westerhout

MOLA DI BARI - La seconda edizione di «Casa van Westerhout», il festival dell’Agìmus dedicato al grande compositore di origini olandesi nato nel 1857 a Mola di Bari, prosegue mercoledì 15 novembre, alle ore 20, al Teatro Comunale, con un recital del soprano Angelica Disanto e del baritono Gianpiero Delle Grazie, vincitori lo scorso anno del neonato Concorso internazionale di canto lirico Niccolò van Westerhout, competizione che si propone di far conoscere le composizioni liriche e cameristiche del musicista pugliese attraverso voci emergenti. Ad accompagnare i due cantanti in un programma di musiche di Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini e Pietro Mascagni, la pianista Ketty Attolico.Da giovedì 16 novembre il Concorso van Westerhout tornerà con le fasi eliminatorie della seconda edizione, della quale anche quest’anno sarà presidente di giuria il tenore di fama internazionale Fabio Armiliato. In commissione, Elizabeth Norberg-Schulz (soprano, didatta e direttrice artistica in Norvegia di Opera Rogaland), Alfonso Antoniozzi (baritono e regista), Serena Gamberoni (soprano e coordinatrice dell’Accademia del Teatro Carlo Felice di Genova), Giulio Pelligra (tenore), Elsa Galasio (agente lirico InArt Management), Piero Rotolo (pianista e direttore artistico dell’Agìmus), Margherita Rotondi (mezzosoprano e direttrice artistica L’Atelier delle Arti - Palazzo Pesce) e Maurizio Pellegrini (regista e direttore artistico Ad Libitum Festival).La finale si terrà sempre al Teatro Comunale, domenica 19 novembre, alle ore 19, al termine di una giornata che si aprirà alle ore 10 con una visita guidata a Villa De Stasi, dimora nella quale van Westerhout si isolava per comporre, e proseguirà con un matinée musicale alle ore 11 nel Poggio delle Antiche Ville. Prevista anche una visita guidata alla casa museo del compositore allestita nello stesso Teatro Comunale, dalle ore 10.30 alle ore 12.30.368.568412393.1340912