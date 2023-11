Andria, cocaina, hashish e marijuana in casa: arrestato pusher andriese

ANDRIA - Continua senza sosta l’attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti da parte dei militari dell’Arma, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Trani, associata alla campagna di sensibilizzazione ed informazione compiuta soprattutto nei confronti dei giovani con incontri realizzati presso gli istituti scolastici.Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Andria - nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Compagnia di Andria finalizzati al contrasto dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio cittadino – a seguito di accurata attività info investigativa, dava corso ad una perquisizione locale a carico di un cittadino andriese, pregiudicato. Durante l’attività perlustrativa, venivano rinvenuti in soggiorno, stipati in un mobile, un unico involucro contenente 51.50 grammi di cocaina in pietra, 6 dosi di hashish confezionate con carta stagnola, e 3.75 grammi di marijuana sfusa. Inoltre, veniva rinvenuto un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.Al termine degli accertamenti, il soggetto veniva dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e -su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Trani- tradotto presso la casa circondariale di Trani. Il GIP ha poi convalidato l’arresto disponendo la permanenza del reo in carcere.Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che i provvedimenti adottati non sono definitivi. L’eventuale colpevolezza dell’arrestato in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contradditorio tra le parti.