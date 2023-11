Anniversario crollo palazzo viale Giotto a Foggia, Barone: 'Tragedia indelebile nella memoria collettiva'

BARI - L'assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone, ha emesso una toccante nota in occasione dell'anniversario del crollo del palazzo di Viale Giotto a Foggia, avvenuto l'11 novembre 1999. La tragedia, che ha segnato profondamente la storia della città, rimane indelebile nella memoria collettiva.Il crollo, avvenuto alle 3:12 del mattino, ha provocato la perdita di 67 vite umane, sconvolgendo l'anima della comunità foggiana. Barone ha sottolineato la rapidità con cui il palazzo al civico 120 di Viale Giotto si è sgretolato in soli 19 secondi, generando un boato che ha scosso la città.Ventiquattro anni dopo, l'assessora al Welfare ricorda il profondo impatto di quella notte tragica, durante la quale l'intera comunità si è unita per affrontare la catastrofe, cercando di salvare vite tra le macerie. Barone evidenzia come la ferita provocata da quel dramma sia ancora aperta e sottolinea il dovere collettivo di onorare la memoria delle 67 vittime, ricordate ogni 11 novembre.Nelle sue parole, emerge il richiamo alla solidarietà e all'importanza di commemorare coloro che sono stati sottratti troppo presto alla vita. La nota dell'assessora Barone sottolinea l'importanza di preservare la memoria di questa tragedia, affinché non venga mai dimenticata e continui a ispirare l'impegno per la sicurezza e la solidarietà all'interno della comunità.