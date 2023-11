Brindisi. Cannalire, Carbonella e Aggiano (Pd Brindisi): 'Con recupero ex Cassa mutua artigiani, premiata la scelta per il polo universitario nel cuore della città'



BRINDISI - "Il finanziamento per il recupero e la valorizzazione dell’ex cassa mutua artigiani nel cuore di Brindisi è un altro tassello importante per la rigenerazione urbana di un’area cittadina già interessata da un progetto fortemente voluto dalla scorsa amministrazione" si legge in una nota stampa a cura di Francesco Cannalire, Alessio Carbonella e Denise Aggiano, consiglieri comunali Pd Brindisi. - "Il finanziamento per il recupero e la valorizzazione dell’ex cassa mutua artigiani nel cuore di Brindisi è un altro tassello importante per la rigenerazione urbana di un’area cittadina già interessata da un progetto fortemente voluto dalla scorsa amministrazione" si legge in una nota stampa a cura di Francesco Cannalire, Alessio Carbonella e Denise Aggiano, consiglieri comunali Pd Brindisi.





"Infatti il programma innovativo per la qualità dell’abitare ha finanziato con quasi 15 milioni di euro la realizzazione di una cittadella universitaria con diversi servizi a supporto dell’offerta formativa tra cui studentati, aule studio e mense. La coraggiosa e visionaria scelta fatta dalla scorsa amministrazione ha evidentemente innescato un circolo virtuoso, sostenuto dalla Regione Puglia e dall’Adisu, ed ha posto l’attenzione sull’immobile di Brindisi, da anni in stato di grave abbandono, da utilizzare per la realizzazione di alloggi e residenze universitarie. Nell’ultimo consiglio comunale avevamo avuto modo di rivendicare la scelta della realizzazione di un polo universitario in città, anticipando che il Pinqua avrebbe agevolato scelte strategiche di altri Enti tra cui proprio l’Agenzia regionale per il diritto allo studio della Puglia. Quindi una bellissima notizia ma ampiamente attesa che premia tutti gli sforzi compiuti negli scorsi anni di grandi progettazioni per la rigenerazione urbana, sociale ed economica della città" si legge ancora nella nota di Francesco Cannalire, Alessio Carbonella e Denise Aggiano.