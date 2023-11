Apparecchia la Puglia conquista l'Europa: Marco e Oreste ci presentano le box natalizie

L'idea di Apparecchia la Puglia nasce dalla voglia di due amici, Marco e Oreste, di restare nella loro terra, di investire nel territorio e contribuire a valorizzare i suoi prodotti tipici, soprattutto quelli delle piccole aziende agricole e masserie. Al Giornale di Puglia ci presentano le nuove box natalizie e ci raccontano i loro progetti per il futuro.

Cosa troviamo nelle nuove box natalizie?

Nelle box Natalizie dipinte a mano, abbiamo pensato di proporre prodotti tipici invernali come il vino rosso, il Caciocavallo di masseria ed il miele BIO della Marina di Ostuni ma abbiamo anche due novità: Il buonissimo Biscotto Cegliese impastato esclusivamente con mandorle ed amarene, senza glutine e senza lattosio ed i taralli salentini fatti rigorosamente a mano uno ad uno. E finalmente, nel nostro shop, abbiamo aggiunto degli oggettini made in Puglia come le candele naturali alla cera di soia aromatizzate al Negroamaro, Primitivo o Pasticciotto ma anche un tagliere ed un porta calici realizzati a mano da un artigiano di Carovigno.

Come selezionate gli alimenti?

Gli alimenti vengono selezionati esclusivamente in base alla stagione perchè tutti i nostri prodotti sono freschi, e quindi esclusivi di una determinata stagione, a meno che non si tratta di conserve o formaggi stagionati che sono disponibili quasi tutto l'anno fino al termine delle scorte. Inoltre, sono selezionati anche in base alla richiesta e all'esclusività, tipo il Pomodoro Fiaschetto della riserva di Torre Guaceto (salsa o semisecco), il formaggio Canestrato Pugliese o la crema di Diavolicchio di Carovigno, tipica varietà di peperoncino della nostra città!

Vi piacerebbe esportare il vostro e-commerce anche all’estero?

Da circa sei mesi abbiamo esteso le nostre spedizioni verso l'estero e stiamo lavorando molto con Austria, Belgio e Germania inoltre una settimana fa è arrivata la prima spedizione extraeuropea verso Londra. È una grande soddisfazione poter spedire i nostri gustosi prodotti a chi non li trova nelle proprie città, che sia un pugliese lontano dalla sua terra o un semplice amante dei nostri prodotti, per noi è davvero importante soddisfare i clienti!

Quali sono le prospettive per il futuro?

Per il nostro futuro l'obiettivo principale è quello di aumentare le vendite online, per far apprezzare ancor di più le specialità pugliesi e far arrivare i nostri prodotti in tutto il mondo. E più in avanti, ci piacerebbe aprire un negozietto qui e magari, chi lo sa...anche fuori la Puglia.