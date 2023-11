Arnesano, sabato 18 novembre concerto "Nel silenzio della misteriosa notte" per la Stagione Concertistica di Opera Prima

ARNESANO (LE) - Sabato 18 novembre Nel silenzio della misteriosa notte, un concerto interamente dedicato alle liriche di Rachmaninov, con il tenore Sergey Radchenko e Liubov Gromoglasova al pianoforte, e mercoledì 22 novembre, nel giorno di Santa Cecilia, protettrice dei musicisti, un omaggio ai bambini con L'Histoire de Babar di F. Poulenc, con Camilla Chiga al pianoforte, Alessandra De Luca, voce recitante e illustrazioni di Paolo Guido. - Sabato 18 novembre Nel silenzio della misteriosa notte, un concerto interamente dedicato alle liriche di Rachmaninov, con il tenore Sergey Radchenko e Liubov Gromoglasova al pianoforte, e mercoledì 22 novembre, nel giorno di Santa Cecilia, protettrice dei musicisti, un omaggio ai bambini con L'Histoire de Babar di F. Poulenc, con Camilla Chiga al pianoforte, Alessandra De Luca, voce recitante e illustrazioni di Paolo Guido.





Da sempre gli anniversari sono un utile esercizio per rendere omaggio e approfondire la conoscenza dei grandi autori e dei grandi interpreti. Con questo spirito i due prossimi appuntamenti della sesta Stagione Concertistica di Opera Prima di scena al Teatro "Oratorio Don Orione" di Arnesano (Le) si inseriscono nelle celebrazioni per i centocinquant’anni dalla nascita del compositore russo e per i sessanta dalla morte del collega francese. Prosegue, quindi, l’attenzione dell’associazione Opera Prima ai due grandi Maestri, a cui è dedicata tutta la programmazione di novembre 2023, grazie al Progetto Speciale del Ministero della Cultura – MIC dal titolo "Da Rachmaninov a Poulenc: nostalgia e ironia nella musica cameristica del Novecento".





SABATO 18 NOVEMBRE – ORE 19.30





Rachmaninov sarà per sempre uno dei capisaldi del repertorio pianistico ma non solo: Sergey Radchenko, tenore, e Liubov Gromoglasova, al pianoforte, affronteranno la parimenti importante produzione di musica vocale da camera del compositore russo.

Dal 1890 al 1916 Rachmaninov musicherà più di ottanta testi tutti accomunati dalla vena culturale russa e con la dedica, palese o celata, alla madre patria del compositore. Traspare, infatti, in maniera nitida in queste pagine lo struggente lirismo, la passione, il sentimentalismo proprio del romanticismo russo ma con l’aspirazione occidentalista. È particolare pensare che proprio nel 1916 il compositore lascerà la propria patria per gli stati uniti, dove sarà insignito della cittadinanza onoraria, per sfuggire ai disordini della rivoluzione russa.

Con questo concerto si prospetta un percorso nel sentimentalismo che si esprime attraverso la voce del tenore, muovendosi sullo sfondo della parte per pianoforte. Una produzione che attraversa le prime due fasi della vita compositiva di Rachmaninov, dalla gioventù ad una prima maturità compositiva ma dove in entrambi i casi si scorge da subito la pregnanza del pianismo con le inconfondibili arditezze tecniche e armoniche anche quando ha la sola funzione di accompagnamento e ancor di più nelle immancabili sezioni di preludio.

Il concerto in programma sabato 18 novembre (ore 18.30, biglietto 7 euro, on line su vivaticket.com), prodotto per la Stagione Concertistica Opera Prima di Arnesano (Le), andrà in scena a Martina Franca, al Centro Paolo Grassi, venerdì 17 novembre.