Assedio a Gaza, Israele: 'Presa roccaforte Hamas a Jabalya'

Secondo i media internazionali Israele avrebbe preso la roccaforte Hamas a Jabalya nel nord di Gaza. Hamas ha perso il controllo del nord della Striscia di Gaza, annuncia Israele. Centotrenta tunnel sono stati distrutti ed il capo dell'arsenale del movimento islamista è stato ucciso.Sono in corso intanto le trattative per la liberazione di 12 ostaggi in cambio di 3 giorni di tregua. Il ministro degli Esteri Tajani vola oggi a Parigi dove si apre la conferenza umanitaria. Pressing del G7 sui corridoi, per Blinken "Tel Aviv non deve rioccupare Gaza".Ammonterebbero ad 8 le vittime nell'attacco di domenica all'ospedale Nasser. Netanyahu "finisca il lavoro", dichiara DeSantis. Nel frattempo gli Stati Uniti bombardano postazioni filoiraniane in Siria: 9 i morti. Partita da Civitavecchia la nave-ospedale italiana.