MONOPOLI - Un terribile episodio di violenza si è verificato all'alba di questa mattina nella zona Polivalente di Monopoli, quando un uomo di 35 anni, originario di Triggianello, ha accoltellato la sua compagna, una donna monopolitana coetanea, madre di un figlio.L'aggressore avrebbe atteso la donna sotto casa, nascosto nella sua Citroen DS 4, che era di proprietà della vittima e stava per dirigersi al lavoro. In un attacco brutale, l'uomo ha inflitto alla compagna almeno una trentina di coltellate, lasciandola in condizioni gravissime.Dopo l'aggressione, la donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata d'urgenza al Policlinico di Bari, dove è attualmente ricoverata in condizioni critiche. Il personale medico sta facendo il possibile per garantire le cure necessarie e salvare la vita della vittima.Le autorità locali e le forze dell'ordine sono intervenute sulla scena del crimine per avviare le indagini e catturare l'aggressore, che è stato rapidamente identificato come il compagno della vittima. Al momento, le motivazioni di questa terribile aggressione non sono state rese pubbliche, ma le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'evento e comprendere le circostanze che hanno portato a questa violenza.