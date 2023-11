BARI - “Trovo scandaloso che i docenti impiegati dalla Regione Puglia per i corsi di formazione professionale non percepiscano da quasi un anno il loro compenso. Una situazione insostenibile che non può e non deve avere giustificazione". Lo dichiara il deputato della Lega, Davide Bellomo, componente della Commissione Giustizia della Camera."Nessuna carenza di organico degli uffici competenti, di per sé grave - continua -, può rappresentare la giusta causa di una simile inadempienza contrattuale. Tanto più che questi professionisti, fondamentali in un asset che la Regione stessa definisce di straordinaria importanza, percepiscono tra i 15 e i 20 euro lordi per ogni ora di lavoro, la metà dei colleghi di Lombardia, Veneto e Lazio. Mi auguro che l’assessore di riferimento si attivi immediatamente per accelerare le pratiche e fare quello che, a norma di legge, andava fatto perentoriamente entro i 90 giorni. Vanno bene i tavoli di confronto per evitare che questi fatti abbiano a ripetersi e per impegnarsi a regolamentare il salario secondo criteri di equità e giustizia, ma non prima di aver saldato quanto dovuto. Ci sono persone - spiega Bellomo - che vantano crediti per oltre 10mila euro e non possono più aspettare. La difesa dei lavoratori va praticata nei fatti e non a chiacchiere. Riuscire nell' "impresa" di pagare questi docenti a distanza di un anno non merita alcun plauso. E’ un atto dovuto, che avviene con grave ritardo. Spero che alla Regione Puglia, al di là delle dichiarazioni ufficiali, ne siano consapevoli e qualcuno provi anche un po’ di vergogna” conclude Bellomo.