Azzeramento candidature PD, Franco: 'Se Laforgia confermerà candidatura, Italia Viva non avrà problemi a sostenerla'

BARI - Stefano Franco, Presidente della Provincia di Bari per Italia Viva, ha rilasciato una dichiarazione in seguito alle notizie dell'azzeramento delle candidature del PD per le elezioni comunali di Bari dell'anno prossimo. La dichiarazione evidenzia la volontà di Italia Viva di mantenere un atteggiamento di compattezza e unità all'interno della coalizione di centro-sinistra.Franco ha dichiarato che, se l'avvocato Laforgia confermerà la propria candidatura, Italia Viva non avrà problemi a sostenerla. La volontà di sostenere la candidatura è motivata dalla necessità di dimostrare unità di intenti nella fase attuale e di iniziare il dialogo sui temi fondamentali che riguardano la Città di Bari. La coalizione deve definire chiaramente la visione di Città che si intende costruire, chiedendo il supporto degli elettori.Il Presidente ha sottolineato l'importanza del lavoro del tavolo del centro-sinistra, al quale Italia Viva ha sempre fornito un massimo sostegno. Ora, secondo la dichiarazione, è cruciale concentrarsi sui cittadini di Bari, garantendo loro il diritto di vivere in una Città universitaria, plurale ed europea, preparandosi ad affrontare importanti sfide a livello locale e internazionale nei prossimi anni.Infine, Franco ha evidenziato la consapevolezza della grande sfida rappresentata dalla gestione dei fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), affermando che l'avvocato Laforgia è considerato da tutti un garante della legalità in questo contesto.