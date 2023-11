'Architetto Chef', la sfida tra i fornelli per conoscere le esigenze dei cuochi in cucina

In 40 minuti di tempo sarà creato un piatto innovativo da proporre ad una giuria composta da tre cuochi professionisti e due architetti. A supervisionare i lavori ci sarà la commissione “Sport, Salute e Architettura” dell’Ordine degli Architetti BAT. A seguire la premiazione.

BARLETTA - Non poteva che chiamarsi “Architetto chef: il design è servito” l’evento formativo ideato dall’Ordine degli Architetti PPC BAT e da Zingrillo.com in collaborazione con diversi partner privati e con l’Associazione Cuochi e Pasticceri della BAT, per studiare da vicino le esigenze progettuali dei cuochi in cucina e in sala. Appuntamento per lunedì 20 novembre in doppia sessione, mattutina e pomeridiana, presso l’azienda Zingrillo.com in via Trani 231 a Barletta, con inizio previsto per le ore 10,30 ed un’intera giornata dedicata a formazione e cucina.Si comincerà con i saluti istituzionali a cura del Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC BAT, arch. Andrea Roselli, per poi partire con un dialogo con Michele Erriquez Presidente Associazione Cuochi e Pasticceri della BAT sulle esigenze dei cuochi in cucina ed in sala. A moderare l’incontro ci sarà la vice presidente dell’Ordine arch. Marina Dimetto ed il segretario dell’ACP BAT Giacinto Damato. Poi scatterà una vera e propria gara di cucina con 8 chef a sfidarsi tra i fornelli ma con una particolarità: gli chef per un giorno saranno gli architetti mentre come tutor ci saranno proprio i cuochi professionisti per comporre una coppia che poi sarà valutata dalla giuria nel pomeriggio attorno alle 16,30.