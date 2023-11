Di contro, il Bari dovrà confermare che il successo in casa del Brescia è stato l'inizio di una risalita verso la zona play off, distante di 2 punti dall'ottavo posto, attualmente occupato dalla Cremonese. Contro l'Ascoli non sarà una partita facile, sia per le ambizioni dei marchigiani che vorranno allontanarsi dalla bassa classifica e sia per le preoccupazioni in casa Bari, relative alla difesa. Non sarà facile per Pasquale Marino, dover definire la formazione titolare a seguito della squalifica di Valerio Di Cesare e dei sopraggiunti problemi muscolari che potrebbero tenere fuori Francesco Vicari dall'undici iniziale.





L'auspicio è che quest'ultimo, autore dello 0-1 di domenica scorsa al Rigamonti, possa essere in campo dal 1' e dirigere un reparto arretrato che impedisca all'Ascoli di vincere nuovamente al San Nicola a distanza di 1 anno dallo 0-2 del 15 ottobre 2022 e di spingere nel contempo il Bari a sfatare il tabù casalingo per un successo mancante dal 1 giugno 2023.

- Dopo aver espugnato Brescia per 1-2, Pasquale Marino conquisterà la sua prima vittoria al San Nicola? La risposta arriverà al triplice fischio di Bari-Ascoli, in programma alle ore 14 di sabato 4 novembre 2023. All'appuntamento valido per la dodicesima giornata di Serie B, pur con diverse defezioni, i bianconeri di Viali si presenteranno con l'intenzione di vincere per festeggiare i 125 anni di vita compiuti nei giorni scorsi e per riscattare l'1-3 subìto dal Parma il 28 ottobre.