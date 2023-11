Bari, a dieci anni dalla scomparsa approvata l’intitolazione del giardino di piazza Diaz a Nichi Muciaccia

BARI - Su proposta della consigliera Micaela Paparella, prima firmataria, il Consiglio comunale nella seduta di ieri, ha approvato all’unanimità la delibera grazie alla quale il giardino Ciccio Muciaccia, in piazza Diaz, sarà cointestato all’indimenticato Nichi Muciaccia, già presidente della Circoscrizione Madonnella, scomparso il 2 luglio del 2013 dopo una lunga malattia.D’ora in avanti, dunque, lo spazio pubblico attrezzato nel quartiere Madonnella si chiamerà giardino “Ciccio e Niki Muciaccia”.“Con questa proposta - commenta Micaela Paparella - ho inteso dare seguito alla volontà, espressa già nel 2014 dal Consiglio dell’allora Circoscrizione Madonnella e dai residenti, di dedicare uno spazio pubblico particolarmente frequentato dai bambini, dalle famiglie e dagli anziani del quartiere a una persona indimenticabile di cui tutti ricordiamo l’onestà intellettuale, la coerenza, la simpatia: Nichi Muciaccia. È anche grazie al suo impegno di attivista e amministratore se Madonnella, negli ultimi 20 anni, è cresciuta e si è trasformata da rione periferico a luogo scelto da sempre più baresi per vivere e trascorrere il proprio tempo libero. A nome dei cittadini di Madonnella ringrazio i colleghi consiglieri che, condividendo questo provvedimento, hanno scelto di onorare la memoria di Nichi Muciaccia, amatissimo presidente, per l’alto valore del suo impegno civico, politico e per la sua grande umanità. Personalmente sono contenta anche che il suo nome sia associato nella toponomastica cittadina a quello di suo padre don Ciccio Muciaccia, insigne giuslavorista che ha segnato la storia del nostro dopoguerra”.