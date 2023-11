Bari, domani Congresso AIDM-ACTO sull'Oncologia femminile

BARI - L'11 novembre 2023, la Sala conferenze Prof. Massimo Tommasino presso l'Istituto Oncologico "Giovanni Paolo II" sarà il palcoscenico di un importante evento dedicato all'Oncologia femminile. Il Congresso, organizzato dall'Associazione Italiana Donne Medico (AIDM) e dall'Associazione pazienti ACTO (Alleanza contro il tumore Ovarico), si propone di affrontare i temi cruciali della prevenzione, terapia e sorveglianza delle malattie oncologiche femminili.L'incontro nasce dalla volontà di migliorare le condizioni di salute e benessere femminili, promuovendo l'informazione pubblica sulla gestione delle malattie. AIDM e ACTO uniscono le forze per dare voce ai diritti e ai bisogni delle donne malate, portandoli all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni.Il comunicato evidenzia la sfida che i pazienti affrontano nel momento della diagnosi, spesso navigando fra opzioni di trattamento senza una guida chiara. Si sottolinea l'importanza di superare la frammentarietà delle prestazioni sanitarie, favorendo percorsi ben definiti all'interno della Rete Oncologica.Il Congresso ospiterà relatori di spicco nel campo dell'oncologia femminile, tra cui Archiropita Lepera, Silvio Tafuri, Mariangela Ciccarese, Gennaro Cormio, Vera Loizzi, Marco Moschetta, e altri, provenienti da Istituti di Bari e oltre.Il programma, articolato in due sessioni, affronterà tematiche quali le linee guida sui tumori genitali femminili, il ruolo della vaccinazione anti-HPV, strategie vaccinali nella regione Puglia, la gestione del tumore ovarico, e altri argomenti di rilevanza.Il Congresso è aperto a medici, operatori sanitari e cittadini interessati, offrendo l'opportunità di partecipare alle sessioni scientifiche, godere di pause caffè e pranzi leggeri, e ricevere attestato di partecipazione. L'evento è accreditato per la formazione ECM, garantendo crediti formativi a medici, operatori sanitari, farmacisti, psicologi e biologi.La partecipazione è gratuita, ma l'iscrizione è obbligatoria. Per iscrizioni e ulteriori informazioni, è possibile contattare emanuella.depalma@alice.it o chiamare il numero 368636404.Il Congresso AIDM-ACTO rappresenta un'occasione unica per approfondire la comprensione e la gestione delle patologie oncologiche femminili, promuovendo una discussione costruttiva tra professionisti del settore e il pubblico interessato.