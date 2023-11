Bari, due incontri con Davide Cerullo

BARI - Giovedì 23 Novembre 2023 alle ore 17:00, il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola OdV propone, nell’ambito del progetto “Cantieri Spaziali: persone, progetti e possibilità”, “Storia di un educatore, dalla criminalità organizzata alla cura delle relazioni”, l’incontro con Davide Cerullo, scrittore, fotografo ed educatore che ha trascorso la giovinezza nella delinquenza.Obiettivo dell’incontro, che si terrà nella Sala Marcobaleno della Parrocchia del Santissimo Redentore dei Salesiani, in via Martiri D’Otranto 65 a Bari , si pone come obiettivo quello di aiutare educatori e persone impegnate nella cura per l’altro a rafforzare le proprie motivazioni e arricchire il proprio bagaglio di storie e racconti da riportare nelle proprie attività quotidiane. L’incontro con Davide Cerullo è una dimostrazione pratica dell’efficacia della narrazione nell’ambito delle attività di inclusione sociale.E sarà sempre Davide Cerullo, venerdì 24 novembre alle ore 18:30, a dialogare con Marilù Ardillo, ideatrice e curatrice del libro “Parlami dentro. Oltre il carcere. Lettere di (r)esistenza” nella presentazione di un’opera che contiene 100 lettere a persone detenute sconosciute scritte da ogni parte d’Italia: una chiamata alle parole che è diventata un libro. L’opera – edizioni La Meridiana - sarà presentata nella Libreria Quintiliano, in via Arcidiacono Giovanni 9 a Bari.L’evento è organizzato in collaborazione con Fondazione Vincenzo Casillo e Centro di Servizio al Volontariato San Nicola – OdV.