Bari in guarigione con la cura Marino

Sfatato il tabù del San Nicola, dove non vinceva da 155 giorni, quest'oggi il Bari tornerà al lavoro per preparare la gara con la Feralpisalò in programma al Garilli di Piacenza alle ore 14 di sabato 11 novembre 2023. Contro l'attuale fanalino di coda del torneo cadetto, dopo l'1-0 inflitto all'Ascoli nel pomeriggio di sabato 4 novembre, il Bari dovrà confermare di essere guarito dalla pareggite che lo ha afflitto fino all'1-1 interno con il Modena dello scorso 21 ottobre.Dal successo sui marchigiani di 2 giorni fa, per quanto di buono visto nella fase iniziale del primo tempo e negli ultimi 20 minuti della ripresa, è emerso un Bari sulla via della guarigione per mezzo della cura prescritta da Pasquale Marino. I 7 punti conquistati dal tecnico siciliano (1 pareggio e 2 vittorie), riempiono per metà il bicchiere del Bari.L'altra metà, che resta ancora vuota, potrà essere riempita se il Bari continuerà a vincere anche in trasferta. Lontano da casa, i biancorossi hanno vinto due volte nello scorcio del 2023 della Serie B. La prima il 26 agosto per 0-1 sulla Cremonese e la seconda per 1-2 sul Brescia nella gara giocata al Rigamonti nel pomeriggio del 29 ottobre.