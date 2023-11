Bari, nuovo tentativo di furto con spaccata a San Pasquale-Mungivacca: il ladro tradito dalla luce

BARI - Nella notte scorsa, un nuovo colpo con spaccata ha scosso il quartiere di San Pasquale-Mungivacca di Bari. Un malvivente, agendo con rapidità, si è avvicinato alla porta di ingresso di 'Rock Bombetta', in via Fanelli, utilizzando un colpo per frantumare il vetro e guadagnarsi l'accesso all'interno. Una volta all'interno, il criminale ha immediatamente rivolto la sua attenzione al registratore di cassa, tentando di sottrarre il bottino.Tuttavia, il destino ha giocato a sfavore del ladro, poiché il suo gesto maldestro per accedere alla luce all'interno del locale ha tradito la sua presenza. L'inaspettata illuminazione ha messo in fuga il malvivente che, secondo quanto riferito dai media locali, si è visto costretto a lasciare il luogo del tentativo di furto senza aver ottenuto nulla.Le immagini del malintenzionato sono state prontamente acquisite dalla Polizia locale, che sta attivamente lavorando per identificare e rintracciare il responsabile di questo ennesimo episodio criminale nel quartiere.