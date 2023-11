La deposizione, avvenuta dopo la Santa Messa per i Defunti presieduta dall'Arcivescovo di Bari Monsignor Giuseppe Satriano, ha introdotto le celebrazioni per i 105 anni della ricorrenza del 4 novembre 1918. In questa data, con il bollettino n.1268 a firma del Generale Armando Diaz, fu proclamata la vittoria dell'Esercito Italiano su quello dell'Impero austroungarico e terminò il primo conflitto mondiale in cui l'Italia vi prese parte dal 24 maggio 1915.

Nella mattinata di giovedì 2 novembre 2023, il sindaco Antonio Decaro in rappresentanza della Civica Amministrazione Comunale di Bari ed il Generale di Squadra Aerea Marco Frigerio, in qualità di Comandante del Presidio Militare di Bari, hanno deposto le rispettive corone d'alloro presso l'Ossario dei Caduti della Prima Guerra Mondiale nel Cimitero Monumentale barese.