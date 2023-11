BARI - L'assessore alla sanità della Regione Puglia, Rocco Palese, ha rilasciato una dichiarazione in merito alla gestione delle liste di attesa, sottolineando che il piano adottato rispetta le leggi vigenti e ha ottenuto l'approvazione dei Ministeri della Salute, dell'Economia e dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali. Ha inoltre chiarito che la regione ha condiviso il piano con i ministeri prima di adottare i provvedimenti di giunta.L'assessore ha spiegato che il problema delle liste di attesa coinvolge tutte le regioni italiane, e sono stati previsti interventi per affrontare la carenza di personale sanitario. Ha anche sottolineato che la regione Puglia ha condiviso il piano con i ministeri competenti prima di procedere con l'adozione dei provvedimenti di giunta. Ha evidenziato che questi provvedimenti sono stati pubblicati regolarmente sulla Gazzetta Ufficiale regionale.L'assessore ha sottolineato che la regione sta lavorando per garantire un'ulteriore riduzione delle liste di attesa e sta coordinando gli sforzi tra le strutture pubbliche e private. Ha inoltre assicurato che nessuna legge è stata disattesa e che le azioni intraprese hanno ottenuto l'approvazione dei ministeri competenti.Infine, l'assessore ha annunciato che sarà presentata una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento delle iniziative e sull'utilizzo delle risorse finanziarie a breve.Nel contesto internazionale, si segnalano anche sviluppi legati ai conflitti in corso nella Striscia di Gaza, con persone in possesso di passaporti stranieri o palestinesi con doppia cittadinanza che lasciano la Striscia di Gaza per entrare in Egitto attraverso il valico di Rafah. Inoltre, si è registrato un aumento delle vittime a seguito degli attacchi aerei israeliani sul campo profughi di Jabalia, suscitando preoccupazioni internazionali.