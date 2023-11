Bari, a Torre Quetta è tempo di HamburgerQuett e della musica dei Denny Music

BARI - Sabato 18 e domenica 19 Torre Quetta continua la sua programmazione in partnership con i suoi sub concessionari, sempre attenti e pronti a mettersi in gioco, per rendere Torre Quetta una realtà ancor più viva e inter-stagionale.Questo weekend, il 18 e il 19 dalle ore 21:00, parte la festa dell’Hamburger presso “La Bombetteria” Ad un prezzo di 8€ si potrà gustare il mitico Hamburger della Bombetteria in un panino riccamente farcito, una porzione di patate fritte ed una birra.Ad accompagnare questa festa, ci saranno i Denny Music, già ospiti graditi durante l’Oktober Quett, torneranno ad intrattenere tutti gli ospiti della Bombetteria.Definiti, intensi, eclettici, coinvolgenti. Grandi osservatori, si fanno portavoce di intere generazioni, provando a rappresentarle in musica, attraverso testi veementi, cercando di cogliere le ombreggiature dell'animo umano. Raccontano la vita reale, sdoganando le sfaccettature criptiche e paradigmatiche dell'emotività ,con sonorità innovative.Presenti in EURODANCE 2021,POP MEGA HITS 2021 , HOT SUMMER 2021. Sigla del Bari sul programma di Radionorba (VOCE al bari) band rivelazione di CASA Sanremo live box 2022 ! 1 ep Believe , e 7 inediti tra cui Pianeti ( su radio 105 e su r 101) Oltre 50 live in un anno.L'1 marzo 2023 è stato presentato il nuovo singolo , POLVERE E NUVOLE allo Stadio San Nicola di Bari davanti a 25.000 spettatori.QUANDO BALLI, uscito il 5 maggio, ha raggiunto 60.000 ascolti in 5 mesiEntrati in POP MEGA HITS 2023 , LA COMPILATION PIU IMPORTANTE D' EUROPA.Creatori del brano che sta spopolando sul web e in tutta la città di Bari: SII FELICE SEI A BARI.Mood della band? Non pensare a nulla , divertirsi , ballare e cantare a squarcia gola, con il nostro stile inconfondibile. Senza smettere mai di credere nei nostri sogni.