Bisceglie, 'Diritti alla ribalta': i ragazzi di Villa Giulia incontrano gli adulti

BISCEGLIE - Le domande dei ragazzi rivolte direttamente al Sindaco, agli insegnanti, agli educatori e agli assistenti sociali. È questo il cuore di ‘Diritti alla ribalta’, iniziativa di Villa Giulia prevista per giovedì 30 novembre alle 17.00.Il centro socio-educativo, impegnato da anni a Bisceglie nella tutela e nel sostegno a bambini e ragazzi, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, organizza un momento di confronto diretto e senza filtri tra i ragazzi di Villa Giulia e le istituzioni, gli adulti, gli operatori che ogni giorno lavorano con i minori.“Ci sembra una bella opportunità per ascoltare i ragazzi, per mettere al centro le loro necessità, le loro idee e i loro pensieri, come facciamo ogni giorno a Villa Giulia. Ringraziamo il sindaco e tutti coloro che hanno accettato con fiducia ed entusiasmo l’invito”, spiegano le suore francescane alcantarine che gestiscono il Centro Villa Giulia.“Siete tutti invitati a partecipare – continuano da Villa Giulia – perché i bambini e i ragazzi sono il nostro futuro. Ascoltarli e fare attenzione alle loro parole può essere spunto di riflessione e di crescita per l’intera società e per la città di Bisceglie. Conoscere i diritti dei più piccoli ci rende adulti migliori”.L’appuntamento è per giovedì 30 novembre alle 17.00 a Villa Giulia, in via Vittorio Veneto 7.