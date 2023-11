Conversano teatro: domani Marisa Laurito e Enzo Gragnaniello

CONVERSANO - Domani 29 novembre si alza il sipario anche al Teatro Norba di Conversano. Sono sette gli spettacoli che compongono la stagione teatrale 2023/2024 del Comune di Conversano organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.In scena Marisa Laurito e Enzo Gragnaniello in Vasame, uno spettacolo che parla d’amore, anzi, d'AMMORE, e che ha come filo conduttore la musica del cantautore Enzo Gragnaniello e la spumeggiante presenza di Marisa Laurito che canta e recita nelle sue tenere e divertenti sfaccettature.Nella stagione del NORBA si segnalano due cambi data:L’ANNO CHE VERRA’ Omaggio a Lucio Dalla, con Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite, anticipato dal 15 aprile al 18 gennaio 2024Nino Frassica con “Nino Frassica & Los Plaggers Band Show Tour 2000 – 3000”, posticipato dal 27 gennaio al 5 aprile 2024.