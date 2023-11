Bitonto, Palazzo Gentile s’illumina di blu per la Giornata mondiale del diabete

BITONTO – La facciata di Palazzo Gentile, sede del Comune, sarà illuminata di blu per tre serate di seguito a partire da oggi per celebrare la Giornata mondiale del diabete.Dal 1991 l’iniziativa è promossa dalla International Diabetes Federation e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per sensibilizzare e informare l'opinione pubblica su questa patologia, che sta diventando una vera e propria epidemia a livello globale. In Italia sono oltre 3 milioni le persone malate e molte altre ne soffrono senza saperlo.“Aderiamo volentieri all’iniziativa promossa dall’Associazione giovani con diabete delle province di Bari, BAT e Taranto, illuminando di blu il palazzo municipale – dichiara il sindaco Francesco Paolo Ricci –. Intendiamo così accendere i riflettori su questa insidiosa patologia, che colpisce anche bambini e ragazzi, e sottolineare l’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e della corretta gestione di una malattia, che spesso non dà sintomi evidenti e invece comporta negli anni gravi complicanze neurologiche, renali, oculari, cardiologiche e vascolari”.