Brindisi, domenica 26 novembre torna la 'Camminata Rossa' a cura del maestro Carmine Iaia e di 'Uniti per lo Sport'

BRINDISI - L’ottimo riscontro del Progetto Educativo nelle scuole contro la violenza sulle donne, attivato dal maestro Carmine Iaia, presidente dell’ASCR "Uniti per lo sport" e promosso in tandem con tutte le associazioni sportive affiliate all’associazione anche in questo novembre 2023, mese in cui ricorre la "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne", , si proietta verso la terza edizione della "Camminata Rossa", il rappresentativo evento che vuole lanciare un forte messaggio di condanna nei confronti di una piaga sociale che fin troppo spesso occupa la cronaca nera: la violenza di genere. - L’ottimo riscontro del Progetto Educativo nelle scuole contro la violenza sulle donne, attivato dal maestro Carmine Iaia, presidente dell’ASCR "Uniti per lo sport" e promosso in tandem con tutte le associazioni sportive affiliate all’associazione anche in questo novembre 2023, mese in cui ricorre la "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne", , si proietta verso la terza edizione della "Camminata Rossa", il rappresentativo evento che vuole lanciare un forte messaggio di condanna nei confronti di una piaga sociale che fin troppo spesso occupa la cronaca nera: la violenza di genere.





Domenica 26 novembre 2023 con start alle ore 10 dalla Scalinata Virgilio, un corteo di uomini e donne, con indosso la maglia simbolo dell’evento, di colore rosso, si avvieranno per un percorso che si snoderà per le vie del centro cittadino toccando le Piazze Principali (Corso Garibaldi, Corso Umberto, Corso Roma, Piazza Santa Teresa e Lungomare Regina Margherita) per poi ritrovarsi al termine del percorso nuovamente ai piedi della Scalinata Virgilio e proseguire sul Lungomare con la presenza delle diverse società sportive che metteranno a disposizione i tecnici e la propria attrezzatura per invitare i presenti a prove gratuite delle proprie discipline.

A caratterizzare la terza edizione della "Camminata e Corsa Rossa", la partecipazione di "Street Workout Brindisi". Il percorso podistico non competitivo di circa 4 Km tra le vie del centro del Capoluogo Adriatico è aperto alla partecipazione di uomini e donne uniti dalla volontà di formare un unico grande corteo per dire ancora una volta basta a minacce, soprusi, atti di violenza e costrizioni che provocano sofferenza fisica, sessuale o psicologica di cui molte donne purtroppo sono vittime. L’iniziativa, assume valori dello sport come rispetto, impegno, sacrificio e collaborazione.

Già numerose e differenti le società che hanno confermato le società Boxe Iaia Brindisi del maestro Carmine Iaia, ASD 40 Nodi del Presidente Emilio Morocutti, Aurora Brindisi Basket di Fabio Minieri, Battista Sporting Center di Vincenzo Battista, BDL Escuela de baile del maestro Francesco Laveneziana, Brundisium Volley del Presidente Davide Piscopiello, Centro Arte Danza della maestra Claudia Giubilo, Centro Sportivo Bellaria-Salento Padel Cup del maestro Francesco Giorgino, Circolo Tennis Brindisi, Gold Team TaeKwonDo del maestro Marco Cazzato, Eurosport Academy di Gilberto Niccoli, Eurosport Br Padel, Federazione Italiana Krav Maga del maestro Antonio Sardano, Invictus Fight Lab KickBoxing di Jessica Niccoli, maestro Mino Gorgoni, Newsport Padel di Martella-Falconieri, Pink Padel di Rosaria Arganese, Pro Gym del Presidente Leonardo De Giorgi, Street Tango del maestro Alessandro De Virgilio, Vertical Gym Pole Dance della maestra Simona Melli e Wellness Studio dell’Istruttore Fabio Scarano.

"Continuo a credere che sia fondamentale portare avanti queste iniziative. Porto avanti la mia convinzione che non dobbiamo insegnare alle donne a difendersi, ma agli uomini a sapersi comportare con le donne. Le donne vanno sempre amate e rispettate in ogni ambito e contesto, – dichiara il maestro Carmine Iaia - e questo evento vuole essere una vera e propria testimonianza di vicinanza a loro. Invito tutta la cittadinanza ad unirsi al nostro corte per essere un'unica voce contro questa triste verità che continua a riempire la cronaca di tutti i giorni".

Per informazioni contattare il maestro Carmine Iaia al numero 3479428957; a fronte di un contributo organizzativo di 10 euro, sarà assegnata la maglia simbolo dell'evento.