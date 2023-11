Spari a Palo del Colle: nessun ferito, ma paura nel Quartiere 167

PALO DEL COLLE - Questa mattina, un tranquillo risveglio a Palo del Colle è stato scosso da diversi colpi di pistola, sparati contro un bar situato nell'area 167, all'incrocio tra viale Mediterraneo e via Basilicata. Fortunatamente, non si sono registrati feriti durante l'incidente, ma l'evento ha destato preoccupazione tra i residenti e gli avventori del quartiere.Immediatamente dopo gli spari, le forze dell'ordine sono intervenute prontamente sul luogo dell'incidente. Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e la Polizia Scientifica sono giunti per condurre rilievi e avviare le indagini necessarie a far luce su questo episodio di violenza.Al momento, non sono state divulgate informazioni sul movente degli spari o sull'identità dei responsabili. Gli inquirenti stanno esaminando attentamente la scena del crimine, raccogliendo prove e testimonianze per ricostruire la dinamica dell'incidente e individuare gli autori degli spari.La tempestiva risposta delle forze dell'ordine ha contribuito a garantire la sicurezza nella zona, rassicurando la comunità locale.