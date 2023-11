Brindisi, domenica 3 dicembre il Bridal Show di 'Caforio Spose Atelier' a Borgo Ducale

BRINDISI - Proseguono le grandi serate nel brindisino: torna l’evento dedicato alle future spose, il Bridal Show di Marco Caforio. Anche quest’anno una kermesse dedicata all’eleganza, al buon gusto e al romanticismo. La passerella sposa, tanto attesa, dove gli atelier mostrano le proprie collezioni e le nuove tendenze per essere una sposa perfetta e curata in ogni dettaglio. Un evento voluto nel mese più fiabesco dell’anno, per sognare proprio come delle vere principesse. - Proseguono le grandi serate nel brindisino: torna l’evento dedicato alle future spose, il Bridal Show di Marco Caforio. Anche quest’anno una kermesse dedicata all’eleganza, al buon gusto e al romanticismo. La passerella sposa, tanto attesa, dove gli atelier mostrano le proprie collezioni e le nuove tendenze per essere una sposa perfetta e curata in ogni dettaglio. Un evento voluto nel mese più fiabesco dell’anno, per sognare proprio come delle vere principesse.





Il Bridal Show, infatti, avrà luogo nella maestosa sala di Borgo Ducale, location esclusiva per matrimoni, dove Marco Caforio racconterà la sua passerella attraverso la storia dello Schiaccianoci. Ricordiamo tutti Clara, figlia degli Stralhbaun, che nella vigilia di Natale riceve in dono uno schiaccianoci con le fattezze di soldatino che, in sogno, si trasforma in un principe, facendola innamorare perdutamente.

Proprio attraverso questa magia, si potrà ammirare i sontuosi ricami Swarovski e pizzo che la collezione 2024 offre. Una kermesse di moda che non lascerà certo indifferenti di fronte a tanta bellezza sartoriale.

Tante le sorprese nella serata di domenica 3 dicembre 2023, presso Borgo, Ducale contrada trullo, 5 BR. Start 18:00. Ingresso libero.