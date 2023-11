Oria, domenica 3 dicembre la seconda edizione del 'Sogno di Francesco'

ORIA (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Oria: si terrà domenica 3 dicembre, con inizio alle ore 19 presso il teatro della Chiesa di San Barsanofio, la seconda edizione del "Sogno di Francesco". - Proseguono gli eventi nella città di Oria: si terrà domenica 3 dicembre, con inizio alle ore 19 presso il teatro della Chiesa di San Barsanofio, la seconda edizione del "Sogno di Francesco".





Francesco Perrucci era un ragazzo di Oria (BR), un volontario delle raccolte alimentari dell’Oratorio S.I.N.G. e della Protezione Civile, un ragazzo pieno di vita, di gioia. Lo scorso anno, ad ottobre, un brutto male lo ha portato via non solo dalla sua famiglia, ma dal mondo associativo oritano. Su impulso della mamma lo scorso, con la prima edizione, fu avviata una raccolta fondi per realizzare il suo sogno: render felici i bambini in Ospedale. Furono acquistati alcuni presìdi medici per l’oncologico pediatrico di Lecce e furono organizzate due "giornate del dono", per Natale e per la Befana, nei reparti pediatrici di Francavilla Fontana e San Giovanni Rotondo.

La seconda edizione sarà dedicata non solo a Francesco ma, anche, al cugino Andrea "Carletto" Santorsola, vicepresidente dell’Oratorio S.I.N.G. venuto a mancare a soli cinque mesi di distanza a causa di un incidente sul lavoro.

Special guest dell’evento la storica voce dei Sud Sound System Nandu Popu, amico del S.I.N.G. e sempre disponibile per il territorio, l’intero ricavato della serata sarà utilizzato per l’acquisto di attrezzature per l’oncologico pediatrico di Lecce. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.oratoriosing.it