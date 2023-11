Casambulanti: 'A Castellana Grotte il mercato torna in centro. Uno schiaffone per Alberobello'

A seguire tutte le operazioni, il Sindacalista Savino Montaruli, Presidente CasAmbulanti, che ha dichiarato: “un successo che avevamo ampiamente anticipato e previsto. Il ritorno del mercato nel centro urbano è stato molto apprezzato da tutti: operatori, consumatori ed avventori. Gli ambulanti ci hanno manifestato non solo la loro riconoscenza per il lavoro che, con gli amici di Fiva Confcommercio, abbiamo portato avanti senza mai tirarci indietro e sempre con spirito collaborativo, ma anche la soddisfazione di aver ritrovato una clientela che avevano perso di vista e che, con il mercato in Piazza Garibaldi, si è riavvicinata all’appuntamento tradizionale del sabato. Ringraziamo l’Amministrazione comunale di Castellana Grotte che ha permesso questo ritorno gradito ed apprezzato. Un ritorno, peraltro, che dimostra quanto strumentale e quanto demagogica sia stata, invece, la posizione della nuova amministrazione comunale della vicina città di Alberobello dove non si è ottemperato a quanto previsto la legge cioè il ritorno del mercato nella sua sede storica, dopo il periodo covid. Ad Alberobello, dunque, arriva diretto lo schiaffone da Castellana Grotte che ha saputo, invece, guardare avanti ed ha compreso quanto importante fosse questo ritorno del mercato di prossimità. L’auspicio è che il sindaco/sindacalista Francesco De Carlo, capisca che esiste una volontà popolare che va oltre il predominante e dannoso radical chic che sta caratterizzando, negativamente, questa sindacatura che, a nostro avviso, non sta producendo nulla per la cittadinanza alberobellese privata della sua identità. Il turismo è un bene di tutti e prima di tutti vengono i cittadini che sono il bene più prezioso di una Comunità. Il benessere, per essere tale, deve essere diffuso e non di nicchia o peggio di appartenenza. Caro Sindaco di Alberobello, quando lo facciamo, tutti e due, un bel incontro pubblico in Piazza del Popolo? Io sono sempre pronto” – ha concluso il Sindacalista andriese lanciando il guanto di sfida a De Carlo”.

BARI - A Castellana Grotte ambulanti, cittadini e consumatori esultano per il ritorno del mercato nel centro cittadino. A parlare di successo strepitoso sono gli ambulanti che finalmente tornano ad avere fiducia e parlano di un rinnovato clima di armonia e di entusiasmo.