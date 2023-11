SALSOMAGGIORE - Chiara Viscillo è Miss Italia Eleganza 2023. La sua elezione è avvenuta nel corso delle finali nazionali del prestigioso concorso di bellezza, giunto all’84esima edizione, che si sono svolte a Salsomaggiore dall’8 all’11 novembre.La Viscillo, foggiana appena 21enne dai lunghi capelli biondi e dagli occhi verdi, studia Scienze Biologiche, è spensierata e socievole e adora cucinare per gli altri e viaggiare. Vorrebbe approfondire lo studio della microbiologia e della neurobiologia e aiutare le persone a star meglio.Ritiene che la bellezza scaturisca da umiltà e semplicità, qualità che ammette di possedere, e che l’eleganza sia interiore oltre che esteriore. “L’eleganza è composta da sfumature e non da apparenze ed è per questo che sento mio questo titolo e sono felice di rappresentarlo” ha dichiarato al termine della cerimonia di premiazione avvenuta nel Palazzo dei Congressi della cittadina termale.Chiara Viscillo, classificatasi anche tra le prime 10 aspiranti al titolo di Miss Italia, aveva avuto accesso alle finali, condivise con Miss Italia Puglia l'altamurana Katrin Quaratino, con il titolo di Miss Italia Puglia + conquistato nel corso delle prefinali nazionali.Il suo percorso era iniziato con la partecipazione e la vittoria nell’ultima selezione del tour regionale a Molfetta per poi aggiudicarsi la fascia di Miss Sorriso nel corso della finalissima pugliese ad Andria.Orgogliosa e al settimo cielo per la vittoria conquistata Carmen Martorana, l’esclusivista del concorso di Patrizia Mirigliani per Puglia e Basilicata che dopo appena due anni di lavoro ha ricevuto questa bellissima gratificazione che è da sprone a fare sempre meglio.