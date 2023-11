Serie C, il Taranto perde 1-0 con il Sorrento al Viviani di Potenza

Quinta sconfitta in questo torneo per gli jonici, la seconda consecutiva. La squadra di Ezio Capuano è settima in classifica con 20 punti insieme al Picerno. Seconda vittoria interna del Sorrento, quartultimo con la Virtus Francavilla Fontana con 12 punti.

Quarta sconfitta esterna del Taranto che perde 1-0 con il Sorrento al “Viviani” di Potenza nella tredicesima giornata di andata del girone C di Serie C. La partita si gioca in Basilicata, poiché lo stadio “Italia” di Sorrento è inagibile per i lavori di ristrutturazione. Decisiva per il successo dei campani la rete realizzata nel secondo tempo al 27’ da Martignago.