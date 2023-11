Cisl Puglia: 'Non è il momento di scioperare'

BARI - “Non è il momento dello sciopero ma di un serrato confronto per incalzare il Governo e migliorare la legge di Bilancio durante l’iter parlamentare consci anche della congiuntura economica e sociale, della effettiva disponibilità di risorse a fronte anche di un pesante debito pubblico quanto anche il non chiedere ulteriori sacrifici ai lavoratori". Così in una nota il Segretario generale Antonio Castellucci."Come Cisl Puglia - prosegue Castellucci - saremo presenti alla nostra manifestazione nazionale che si terrà sabato 25 novembre in piazza Santi Apostoli a Roma, così da far sentire, ancora una volta, la voce responsabile della Cisl sull’esigenza di dare maggiore sostegno ai redditi di lavoratori e pensionati, sulla previdenza e sull’urgente accelerazione nell’attuazione del Pnrr con la quota di risorse prevista per il Mezzogiorno. Noi abbiamo a cuore le persone e le sorti del Paese, nell’interesse di tutti, e in campo non indossiamo alcuna casacca politica. L’85% dei 24 miliardi che costituiscono la legge di bilancio è destinato a misure di coesione sociale, incentivi, supporti fiscali al lavoro, alle pensioni e alle famiglie con redditi medio-bassi. In altre parole, è una legge di bilancio, che come Cisl abbiamo valutato in modo articolato, tra luci ed ombre, individuando all’interno provvedimenti da noi richiesti, come per esempio il taglio del cuneo fiscale sui salari, così come altri provvedimenti. Ma siamo convinti - spiega - che può fare di più e durante la nostra giornata di mobilitazione nazionale il 25 novembre prossimo chiederemo più risorse per sanità, istruzione, enti locali, sblocco delle assunzioni e stabilizzazioni del precariato, più strumenti contro la povertà, sostegno della disabilità e della non autosufficienza con le proposte indicate da un'Agenda Sociale fondata sul protagonismo sindacale nella individuazione delle politiche di crescita e di coesione. È il momento di un confronto serrato, senza fare sconti a nessuno. Il percorso della Cisl trova piena condivisione e sostegno tra i lavoratori e pensionati attraverso le nostre assemblee in corso sul territorio pugliese. Lo sciopero generale, come abbiamo avuto modo di ribadire in queste settimane, può rappresentare l’extrema ratio, in mancanza di tavoli per il confronto tra le parti. Il percorso non è certo agile, occorre puntare ad un Patto sociale di grande responsabilità e partecipazione che coinvolga tutti. Dalla Puglia, il prossimo 25 novembre, la Cisl sarà presente con una delegazione massiccia di rappresentanti sindacali, pensionate, pensionati, lavoratrici e lavoratori nell’ottica di quella partecipazione fattiva a cui facciamo riferimento e che per noi è di vitale importanza perché consente a tutti di comprendere meglio le questioni, di essere concreti ed in particolare di assumersi anche responsabilità facendosi protagonisti dei cambiamenti in atto” conclude Castellucci.