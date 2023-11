Consumi: in 3mila al mercato di Campagna Amica di Coldiretti a Lecce

LECCE - Circa 3mila persone hanno visitato in 2 giorni il mercato regionale dei contadini a Lecce, sfidando il maltempo e l’improvvisa ondata di freddo, con l’agricoltura che è scesa in piazza per far conoscere il cibo locale pugliese, ma anche per garantire un’alimentazione più salutare alle nuove generazioni. E’ il bilancio stilato dalla Coldiretti a conclusione del grande mercato di Campagna Amica che si è svolto in Piazza Mazzini a Lecce con la vendita diretta degli agricoltori, gli agrichef che hanno cucinato dal vivo e lo street food contadino.“Il mercato di Campagna Amica in Piazza Mazzini è stata una grande occasione per far conoscere la biodiversità e la sostenibilità della nostra agricoltura, un modello basato sulla distintività e la qualità del made in Italy agroalimentare, lo spirito imprenditoriale dei giovani agricoltori e le frontiere dell’innovazione” ha dichiarato il presidente di Coldiretti Lecce, Costantino Carparelli nel sottolineare che “i cittadini ancora una volta hanno potuto toccare con mano i primati dell’agricoltura che dobbiamo ora difendere e sostenere contro la crisi scatenata da guerra e rincari ma anche da modelli alimentari sbagliati e pericolosi”.L’obiettivo è ‘culturale’ e consiste nel tentare di cambiare abitudini di consumo sbagliate che si sono diffuse ovunque, formando consumatori consapevoli sui principi della sana alimentazione e della stagionalità dei prodotti. Una netta maggioranza del 71% dei genitori ritiene che le mense dovrebbero offrire i cibi più sani per educare le nuove generazioni dal punto di vista alimentare mentre solo il 12 per cento ritiene che dovrebbero essere serviti i piatti che piacciono di più.Necessaria la collaborazione tra Coldiretti Puglia, Campagna Amica ed il Servizio Tutela Consumatori della Regione Puglia per l’istituzione di un Osservatorio regionale che monitori e promuova l'uso di prodotti locali nelle mense scolastiche e nella ristorazione collettiva che incide con le mense scolastiche sulla qualità della vita, dell’alimentazione e di conseguenza sulla salute di migliaia di studenti in età evolutiva.Coldiretti sollecita a privilegiare negli appalti delle mense scolastiche i cibi locali e a km 0 che valorizzino le realtà produttive locali e riducano i troppi passaggi intermedi dietro i quali più elevato è il rischio di frodi e sofisticazioni, valorizzando i fondamenti della dieta mediterranea e ricostruire il legame che unisce i prodotti dell’agricoltura con i cibi consumati ogni giorno e fermare il consumo del cibo spazzatura.