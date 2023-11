Serie C: Roberto Occhiuzzi nuovo allenatore della Virtus Francavilla Fontana

La Virtus Francavilla Fontana è quartultima in classifica con 12 punti. Occhiuzzi debutterà sulla panchina dei biancazzurri, lunedì 27 novembre alle 20,30 con il Brindisi alla “Nuova Arredo Arena” nella quindicesima giornata di andata.

Occhiuzzi ha firmato fino al 30 giugno 2024 con possibilità di rinnovo in caso di qualificazione ai play off e nella scorsa stagione ha allenato l’ Olbia nel girone B di Serie C.