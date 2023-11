Conversano, incontro con Silvia Ruggiero: 'Violenza Liquida: le infinite forme della violenza nelle relazioni interpersonali'

CONVERSANO - In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Gruppo di volontari FAI di Conversano, in collaborazione con la Libreria Bloombook, promuove un incontro significativo con Silvia Ruggiero, autrice di "Violenza Liquida: le infinite forme della violenza nelle relazioni interpersonali".L'evento, in programma domenica 26 novembre alle 18:00 presso Palazzo Pascali-Mastronardi, vedrà Silvia Ruggiero, psicologa e psicoterapeuta, affrontare il tema della violenza nelle relazioni interpersonali. Questo argomento sarà esplorato partendo dalle azioni quotidiane che talvolta ignoriamo o sottovalutiamo, ma che possono sfociare nei tragici femminicidi che segnano la cronaca quasi giornaliera.Al dibattito parteciperanno Barbara Accardo, consigliera comunale, e Francesco Boccuzzi, volontario FAI, per discutere di un tema che coinvolge tutti, senza eccezioni. La violenza, nelle sue molteplici forme, si insinua nelle pieghe della vita quotidiana, e riconoscerla è il primo passo per difendersi e proteggere coloro che amiamo.Un appuntamento che mira non solo a sensibilizzare, ma anche a fornire strumenti utili per riconoscere e contrastare le manifestazioni più subdole della violenza. L'incontro sarà un'occasione per approfondire, riflettere e unirsi nella lotta contro un fenomeno che deve essere debellato dalla nostra società.