Conversano, proseguono gli incontri per l’e-commerce

CONVERSANO - Giovedì 9 novembre alle 15.30 nella sede degli uffici delle Attività produttive in via G. Di Vagno 7 a Conversano si terrà un nuovo incontro dedicato ai commercianti del territorio per comprendere meglio i dettagli, le funzionalità e le potenzialità del nuovo sito e-commerce creato attraverso il DUC (www.conversanoshopping.com) e messo a disposizione gratuitamente per tutte le attività produttive conversanesi.Questa nuova piazza virtuale del comune di Conversano, prossima alla pubblicazione, sarà un punto di incontro tra attività produttive, cittadini e potenziali clienti nazionali e internazionali. La tecnologia diventa un alleato strategico per raggiungere una platea ancora più ampia di utenti e connettere in modo virtuoso. Tutto questo senza costi per gli espositori e senza particolari difficoltà per gestire le proprie aree di competenza all’interno del sito.“Proseguiamo la nostra serie di incontri – ha spiegato Michele Tatone manager del DUC– per facilitare gli utenti del nostro servizio, non solo i soci del distretto urbano del commercio, ma tutte le partite iva d Conversano, a una corretta gestione della piattaforma. Noi, il Comune e l’assessorato alle attività produttive siamo certi che l’e-commerce possa essere una grande opportunità di visibilità oltre che di sviluppo e possa intercettare clienti dall’Italia e dall’estero”.Durante l’incontro interverranno il sindaco di Conversano Giuseppe Lovascio, il direttore Area 7 – alle attività produttive Vincenzo Teofilo, l’assessore alle attività produttive Tiziana Palumbo, il manager del DUC Michele Tatone