Tennis: Djokovic trionfa nel torneo di Parigi Bercy

Il trentaseienne serbo conquista il sesto torneo del 2023, dopo i trionfi ad Adelaide, negli Australian Open, al Roland Garros, agli Usa Open e a Cincinnati. Per il serbo è la dodicesima vittoria nei confronti diretti contro Dimitrov. Djokovic giocherà le ATP Finals a Torino dal 12 al 19 novembre, dove potrebbe avere ottime possibilità di vincere.

Il serbo Novak Djokovic vince il torneo ATP Masters 1000 di Parigi Bercy prevalendo in finale in due set, 6-4 6-3 in un’ora e 38 minuti, sul bulgaro Grigor Dimitrov. Per Djokovic è il quarantesimo titolo in un Masters 1000 nella sua carriera.