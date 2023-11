Coppa Davis: la Serbia sfiderà in semifinale l'Italia





Nel primo singolare il serbo Miomir Kecmanovic prevale in due set, 7-6 7-6 sul britannico Jack Draper. Nel secondo singolare l’ altro serbo Novak Djokovic si impone 6-4 6-4 in un’ora e 41 minuti sull’altro britannico Cameron Norrie.





Per il trentaseienne Djokovic è la cinquantaseiesima vittoria in 62 partite giocate nel 2023. La Serbia sfiderà in semifinale domani l’ Italia alle 12.

La Serbia vince 2-0 con la Gran Bretagna al “Palacio De Deportes Josè Martin Carpena” di Malaga in Spagna, nei quarti di finale di Coppa Davis e si qualifica per la semifinale per la sesta volta nella sua storia.