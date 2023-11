Tragedia nel Gargano: trovato senza vita l'uomo scomparso Giuseppe Pertosa

SAN NICANDRO GARGANICO - Giuseppe Pertosa, l'82enne di San Nicandro Garganico che aveva fatto perdere le proprie tracce otto giorni fa durante una ricerca di funghi nel bosco Spinapulci, è stato ritrovato senza vita. La sua scomparsa aveva generato una massiccia operazione di ricerca, che purtroppo è finita in tragedia.Le ricerche, condotte senza sosta, hanno coinvolto varie risorse tra cui cani addestrati, droni, elicotteri e sommozzatori dei vigili del fuoco. La comunità locale si era unita alle autorità nella speranza di ritrovare l'anziano sano e salvo.Il ritrovamento senza vita di Giuseppe Pertosa è stato confermato, gettando un velo di tristezza sull'intera comunità di San Nicandro Garganico. In momenti come questi, la solidarietà e il sostegno della comunità diventano fondamentali per affrontare la dolorosa realtà di una perdita. La notizia ha generato un profondo cordoglio, e la comunità si stringe attorno alla famiglia di Giuseppe Pertosa in questo momento di dolore.