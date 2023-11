Coppa Davis: l'Italia vince 2-1 con l'Olanda e vola in semifinale

Nel primo singolare Matteo Arnaldi perde 6-7 6-3 7-6 con l’ olandese Botic Van De Zandschulp. Nel secondo singolare Jannik Sinner prevale 7-6 6-1 con l’ altro olandese Tallon Griekspoor. L’ Italia affronterà in semifinale sabato 25 novembre, la squadra vincitrice dell’ incontro Serbia- Gran Bretagna, che si giocherà oggi dalle 17,30.

- L’Italia vince 2-1 con l’ Olanda nei quarti di finale di Coppa Davis a Malaga in Spagna e si qualifica per la semifinale. Jannik Sinner e Lorenzo Sonego vincono nel doppio in due set, 6-3 6-4 con gli olandesi Tallon Griekspoor e Wesley Koolhof e regalano agli azzurri il punto decisivo per il successo.