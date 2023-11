Crolla il Milan contro l'Udinese

Ac Milan fb

Nuovo crollo per il Milan che esce sconfitto tra i fischi 0-1 contro l'Udinese. La rete arriva nella ripresa al 62' per il rigore di Pereyra per il fallo di Adli su Festy. Dal dischetto Pereyra col piattone spiazza Maignan. Pioli per raddrizzare il match lancia Giroud che però non può nulla contro un Silvestri ispirato. Contro il Diavolo, l'Udinese conquista la sua prima vittoria che da morale per il proseguo del campionato e lancia il Milan in una crisi profonda