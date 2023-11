MONOPOLI - Una tragedia ha scosso la città di Monopoli, quando Addolorata Colavitto, di 35 anni, è stata accoltellata dal suo ex compagno, Giuseppe Ambroiola. L'aggressione ha portato all'arresto di Ambroiola da parte dei Carabinieri, ma la giovane madre lotta attualmente tra la vita e la morte.Addolorata Colavitto, che è anche madre di un bambino di tre anni e mezzo, è stata ricoverata al Policlinico ed è ora sotto cure intensive nel reparto di Rianimazione. La sua situazione è estremamente critica a causa delle ferite subite durante l'attacco, con fendenti al torace, all'addome e addirittura a un occhio. Uno dei suoi polmoni è collassato, aggravando ulteriormente la sua condizione.Nel frattempo, Giuseppe Ambroiola, che era già stato denunciato dalla donna per maltrattamenti in passato, dovrà affrontare gravi accuse, tra cui il tentato omicidio. L'aggressione ha scosso la comunità locale e ha sollevato ulteriormente l'importanza della protezione delle vittime di violenza domestica.Al momento, la prognosi di Addolorata Colavitto è ancora riservata, e familiari, amici e la comunità si uniscono nella speranza di un recupero miracoloso per la giovane donna che ha dovuto affrontare una tragedia così sconvolgente.