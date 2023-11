Dramalove, dalla vittoria a Sanremo Rock al nuovo singolo

“Stelle” è il titolo della nuova hit esplosiva dei Dramalove, freschi di vittoria al Sanremo Rock 2023. Dopo una lunghissima gavetta in tutti i locali del nord Italia, un ex-contratto discografico con Bliss Corporation (Eiffel 65) e la partecipazione ad X-Factor 2015 supportati da Mika e Skin degli Skunk Anansie, i Dramalove propongono un rifacimento in chiave rock del loro brano “Stelle”, che li ha portati sul podio al primo posto a Sanremo Rock 2023 tra migliaia di band iscritte, con grandi complimenti e supporto da figure importanti dell’industria musicale come Pino Scotto e Danila Satragno.

Nelle parole di Diego, frontman e penna del gruppo: “Credo che la metafora poetica del paragonare le stelle agli esseri umani, che fuori brillano bellissime ma che dentro racchiudono una quantita’ spaventosa di fusioni nucleari e reazioni chimiche devastanti, sia una valida rappresentazione delle varie maschere che portiamo a seconda del contesto in cui ci troviamo, non siamo una persona sola ma letteralmente cambiamo assetto a seconda della relazione in cui interagiamo.

E poi anche dal lato scientifico, proprio di recente gli studi stanno rivelando che siamo davvero fatti della stessa materia delle stelle, e che il nostro sistema atomico rappresenta lo stesso delle galassie ma in miniatura, e’ incredibile. Una prospettiva del genere puo’ davvero cambiare l’idea che si ha di se’, curare depressioni e farci aprire gli occhi sul nostro vero potenziale”.

La band e’ nata intorno al 2009 da un’idea dei due fratelli Diego e Riccardo Soncin, di Torino, che dopo il susseguirsi di diversi batteristi ha trovato l’elemento mancante in Luca Menegon, di Bassano del Grappa, il quale si e’ unito alla band a Londra. I tre infatti vivono nel Regno Unito seppure si trovino molto di frequente in Italia per concerti e happening musicali, esibendosi per manifestazioni importanti come la Milano Fashion Week e molti altri.