Violenza, come uscirne: a S.Giovanni Rotondo incontro sul disagio minorile

SAN GIOVANNI ROTONDO – Il drammatico fenomeno delle baby gang, il doppio risvolto del disagio di bambini e adolescenti che diventano vittime della violenza o carnefici, l’estrema difficoltà della nostra società nell’affrontare quella che è diventata, a tutti gli effetti, un’allarmante emergenza sociale. Sono questi alcuni dei temi al centro del convegno intitolato “Genitori e Figli. Disagio minorile e condotta deviante: strategie preventive di intervento”. L’incontro, che si terrà venerdì 1 dicembre 2023 a partire dalle ore 18 nell’Auditorium della Parrocchia della Trasfigurazione del Signore, in via Ligabue a San Giovanni Rotondo, è organizzato dall’Associazione Culturale Symposium con la partecipazione di Forum Lex, Ordine degli Avvocati di Foggia e Camera Minorile di Capitanata.Sul tema, interverranno esperti da tutta Italia: la dott.ssa Giuseppina Seppini, Criminologa e Analista Forense; la dott.ssa Lolita Tinelli, Psicologa Criminologa, la dott.ssa Iolanda Ippolito, Criminologa investigativa e l’avvocato Elvio Benvenuto, consigliere della Camera Minorile di Capitanata. Il convegno sarà aperto dai saluti indirizzati ai partecipanti da: avv. Gianluca Ursitti, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Foggia; avv. Anna Lucia Celentano, presidente della Camera Minorile di Capitanata; avv. Floriana Natale, presidente di Symposium; Davide Longo, parroco della parrocchia Trasfigurazione del Signore; prof. Francesco Pio Maria D’Amore, dirigente Istituto Comprensivo Dante-Galiani. Sarà Nicola Morcavallo, giornalista di Padre Pio Tv, a moderare l’incontro.“Sarà un momento molto importante di riflessione e confronto sul disagio sempre più presente tra i ragazzi e i giovani che spesso genera condotte devianti, con conseguenti grandi difficoltà nelle loro famiglie e nei contesti sociali da essi frequentati”, annuncia l’avv. Floriana Natale.L’evento vede la collaborazione della Camera Minorile di capitanata, di cui l’avv. Floriana Natale, presidente dell’Associazione Symposium, è membro del Direttivo. “Il nostro intento è quello di focalizzare l’attenzione su un fenomeno ormai diventato preoccupante. I relatori affronteranno il problema con professionalità, fornendo importantissimi strumenti a coloro che, a vario titolo, si interfacciano con i giovani e che fanno parte del loro percorso di crescita. Vogliamo fornire strumenti concreti e operativi, lanciando un messaggio di ottimismo sulla reale possibilità di intervenire, fornendo un valido aiuto ai ragazzi. Sono molto soddisfatta che il Symposium sia riuscito a organizzare un convegno di tale portata: un evento di spessore sociale e culturale, importante opportunità per la nostra cittadina e per quanti vorranno partecipare”, conclude Floriana Natale. L’evento è stato accreditato dal consiglio dell’Ordine degli avvocati di Foggia.