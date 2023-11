Elezioni a Putignano: il centrodestra è unito e coeso

Nelle prossime settimane sono in programma una serie di incontri locali per stabilire le linee programmatiche ed accogliere tutte le forze civiche che vorranno condividerne il percorso. L’obiettivo è presentare un programma di governo cittadino ed il candidato sindaco in raccordo con il governo Nazionale.

BARI - Elezioni a Putignano, sabato scorso, 18 novembre, i responsabili provinciali e cittadini di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, UDC, Noi Moderati e Nuovo PSI per ribadire che obiettivo primario della coalizione è quella di presentarsi unita e coesa su una candidatura a sindaco unitaria. Lo rende noto il centrodestra pugliese.