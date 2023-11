Francavilla Fontana, mercoledì 23 novembre convocazione del Consiglio Comunale

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Mercoledì 23 novembre alle ore 8.30 in adunanza di prima convocazione e lunedì 27 novembre alle ore 16.00 in adunanza di seconda convocazione si riunirà in sessione straordinaria nella Sala Consiliare di Castello Imperiali il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana. - Mercoledì 23 novembre alle ore 8.30 in adunanza di prima convocazione e lunedì 27 novembre alle ore 16.00 in adunanza di seconda convocazione si riunirà in sessione straordinaria nella Sala Consiliare di Castello Imperiali il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana.





L’Assise cittadina discuterà i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Interrogazione presentata dalla capogruppo di "Libera Francavilla" Maria Fontana Passaro in merito al rifacimento strade, via M. Imperiali, via San Lorenzo;

2. Interrogazione presentata dalla capogruppo di "Libera Francavilla" Maria Fontana Passaro in merito ai lavori scuola media San Francesco;

3. Interrogazione presentata dalla capogruppo di "La città di tutti" Antonella Iurlaro in merito all’Icona – Madonna Porta della Croce;

4. Interrogazione urgente con richiesta di chiarimenti presentata dalla consigliera comunale del gruppo "PD" Anna Maria Padula relativi alla proposta di dimensionamento scolastico riguardante gli istituti superiori di secondo grado;

5. Interrogazione con richiesta di chiarimenti presentata dalla consigliera comunale del gruppo "PD" Anna Maria Padula sullo stato di degrado della Chiesa di Santa Maria delle Grazie;

6. Interrogazione consiliare presentata dal capogruppo "Fratelli d’Italia" Michele Iaia in merito alla piattaforma CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo) tutela del diritto alla mobilità dei disabili;

7. Interpellanza inerente l’ambito di operatività e le conseguenti ricadute sul territorio di Francavilla Fontana e sui cittadini del Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo – ad oggi commissariato - presentata dal capogruppo "Fratelli d’Italia" Michele Iaia;

8. Interrogazione consiliare presentata dalla consigliera comunale di "Fratelli d’Italia" Anna Ferreri inerente il servizio di trasporto scolastico;

9. Interrogazione presentata dalla capogruppo di "Libera Francavilla" Maria Fontana Passaro inerente gli adempimenti relativi alla concessione palazzetto/oneri a carico del concessionario;

10. Interrogazione presentata dal consigliere comunale del gruppo "PD" Antonio Eugenio De Simone in merito al ritardo nella comunicazione ai cittadini beneficiari della Social Card "Dedicata a te" e perdita del sussidio;

11. Interpellanza presentata dalla capogruppo di "La città di tutti" Antonella Iurlaro in merito all’installazione cassette postali nelle contrade della città;

12. Interrogazione presentata dal capogruppo di "Forza Italia" Alessio Curto in merito alla Xylella nell’agro di Francavilla Fontana;

13. Interrogazione consiliare presentata dal capogruppo "Fratelli d’Italia" Michele Iaia inerente lo stanziamento di risorse in favore del fondo di sostegno all’affitto;

14. Interpellanza presentata dalla capogruppo di "Libera Francavilla" Maria Fontana Passaro in merito alla Convocazione Commissione Pari Opportunità del 06/11/2023;

15. Interpellanza presentata dalla capogruppo di "La città di tutti" Antonella Iurlaro in merito ai Lavori su via Roma;

16. Mozione presentata dal gruppo consiliare del "PD" in merito alla modifica della viabilità Piazza Antonio Somma;

17. Mozione presentata dal capogruppo consiliare di "Articolo 9" Francesco Carucci sul diritto all’affettività per le persone con disabilità;

18. Mozione presentata dal capogruppo consiliare di "Articolo 9" Francesco Carucci in merito all’introduzione del Regolamento comunale sul benessere animale e alla figura di garante comunale per la tutela degli animali;

19. Mozione presentata dal capogruppo consiliare di "Articolo 9" Francesco Carucci per la gestione partecipata degli spazi pubblici verdi e la realizzazione di eventi;

20. Mozione presentata dal Presidente del Consiglio comunale Maurizio Bruno per l’avvio di negoziato finale e risolutivo che porti ad una pace giusta e duratura in Palestina ed Israele;

21. Mozione presentata dal gruppo consiliare del “PD” per l’adesione al progetto "Treno della Memoria" - Edizione 2024.

Il Consiglio Comunale sarà trasmesso in diretta streaming e in differita radiofonica su Radio AntennaSud.